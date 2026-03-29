Исследование выявило основной источник новостей для россиян

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Телевидение сохраняет статус основного источника новостей для россиян. Об этом говорится в исследовании НИУ ВШЭ, которое есть в распоряжении ТАСС.
«Телевидение сохраняет статус основного источника новостей для россиян. Об использовании данного канала получения информации осенью 2025 года говорили 61,3% респондентов», — отмечается в докладе. Тем не менее роль телевидения постепенно снижается, отмечают эксперты. За год доля россиян, получающих информацию из этого источника, сократилась на 3,8 п.п., а с весны 2023 года — на 6,3 п.п.
Аналитики отмечают, что больше всего россиян интересуют местные новости о событиях в своем регионе или населенном пункте — о ежедневном потреблении такого контента заявили от 48,9% до 55,7% опрошенных. Также в среднем почти половина респондентов ежедневно просматривает политические и международные новости, а около 30% — сообщения об экономике, преступлениях и происшествиях.
Как отмечается в докладе, можно говорить о постепенном перераспределении внимания в пользу отдельных цифровых платформ при сохранении высокой значимости традиционных источников.
Опросы проводились в 2023—2025 годах. Материал подготовлен в рамках Большого проекта НИУ ВШЭ «Потребление и экономическое поведение домашних хозяйств в России, 2025−2027 годы».