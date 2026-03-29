Счета некоторых россиян будут заблокированы после 20 мая: вот кого это коснётся

ФНС: в мае заблокируют счета россиян, не подавших налоговую декларацию.

Источник: Комсомольская правда

Россияне могут столкнуться с блокировкой своих банковских счетов с 20 мая. Это коснётся тех, кто не подаст в установленное время декларацию о своих доходах за 2025 год.

«Россиянам, своевременно не предоставившим декларацию о доходах, могут заблокировать операции по счетам после 20 мая 2026 года. Такое право возникает у налогового органа через 20 рабочих дней после истечения срока представления декларации, которое приходится на 30 апреля 2026 года, и прекращается через 3 года», — цитирует РИА Новости юриста, члена научно-экспертного совета Палаты налоговых консультантов Оксану Мучараеву.

Блокировка будет снята после того, как декларация будет предоставлена, добавила юрист.

Напомним, каждый гражданин России обязан отчитываться перед налоговой о своих доходах. Причем, если речь идет о зарплате — обычно работодатель передает все сам, но ведь есть и другая прибыль, о которой нельзя забывать.

Накануне журналисты KP.RU вместе с экспертом разобрались в тонкостях налогообложения и ответили на популярные вопросы о том, как в России начисляется налог на доходы для физических лиц в 2026 году.