Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождях на следующей неделе

Синоптик Татьяна Позднякова сообщила, что на следующей неделе в Москве будет теплая погода с положительной температурой даже ночью.

Источник: Аргументы и факты

В начале следующей недели в Москве пройдут небольшие дожди, сообщила aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

Специалист отметила, что температура днем будет прогреваться до +15 градусов, а ночью не будет опускаться ниже +1…+5 градусов.

«В начале следующей недели в Москве ожидаются дожди, небольшие. Погода в целом будет теплой и комфортной. Отмечу, что дожди сейчас просто необходимы, потому что воздух полон пыли, оставшейся после зимы грязи. И пыльца уже появляется на деревьях. Для аллергиков в эти выходные ситуация будет сложной», — пояснила Позднякова.

Синоптик подчеркнула, что дожди, которые, вероятно, пройдут в Москве и области, улучшат экологическую ситуацию.

Ранее синоптик Позднякова сообщила, что тепло в Москве сохранится до конца марта.

До конца этого месяца, по ее словам, дневная температура в Москве будет выше нормы на 4−8 градусов.