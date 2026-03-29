Синоптик Позднякова предупредила москвичей о дождях на следующей неделе

В начале следующей недели в Москве пройдут небольшие дожди, сообщила aif.ru ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
Специалист отметила, что температура днем будет прогреваться до +15 градусов, а ночью не будет опускаться ниже +1…+5 градусов.
«В начале следующей недели в Москве ожидаются дожди, небольшие. Погода в целом будет теплой и комфортной. Отмечу, что дожди сейчас просто необходимы, потому что воздух полон пыли, оставшейся после зимы грязи. И пыльца уже появляется на деревьях. Для аллергиков в эти выходные ситуация будет сложной», — пояснила Позднякова.
Синоптик подчеркнула, что дожди, которые, вероятно, пройдут в Москве и области, улучшат экологическую ситуацию.
Ранее синоптик Позднякова сообщила, что тепло в Москве сохранится до конца марта.
До конца этого месяца, по ее словам, дневная температура в Москве будет выше нормы на 4−8 градусов.