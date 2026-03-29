Служившего в украинской армии стендап-комика Артура Петрова ликвидировали в Харьковской области. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила его супруга Екатерина.
Она рассказала, что ее супруга ликвидировали 18 марта. Также женщина написала, что в ВСУ комик служил с апреля 2025 года, и последние месяцы числился в 43-й отдельной механизированной бригаде.
— Запомните его смешным, пожалуйста, — обратилась Петрова к пользователям, передает Lenta.ru.
19 марта депутат Государственной думы РФ Александр Бородай заявил, что в ходе спецоперации погибли около 15 тысяч поляков, которые участвовали в боевых действиях на стороне Вооруженных сил Украины.
В конце февраля группа штурмового полка ВСУ «Шквал» замерзла насмерть при попытке сбежать с позиций в Запорожской области. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, их тела нашли при помощи БПЛА. По информации силовиков, украинское командование на местах намерено постепенно выдавать гибель подчиненных за убийство беспилотниками и артиллерией.