Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Mehr: Иран выпустил ракетный залп по территории Израиля

Иранская сторона осуществил очередной пуск ракет в направлении территории Израиля, в ЦАХАЛ заявили, что зафиксировали новый пуск ракет из Ирана.

Источник: Аргументы и факты

Иран осуществил очередной пуск ракет в направлении территории Израиля, информирует агентство Mehr.

«Новый ракетный залп направлен по южным районам Израиля», — говорится в сообщении.

Армия обороны Израиля заявила, что зафиксировала новый пуск ракет из Ирана.

«Некоторое время назад Армия обороны Израиля обнаружила ракеты, запущенные из Ирана в сторону территории Государства Израиль. Оборонительные системы работают для перехвата угрозы», — говорится в сообщении ЦАХАЛ.

Военные Соединённых Штатов и Израиля наносят авиаудары по иранской территории. Иран начал ответную операцию. КСИР заявил о «самой мощной наступательной операции» против Израиля и военных баз США.

По данным Huffpost, военнослужащие армии Соединённых Штатов разочарованы нападением на Иран, они рассказали, что «не хотят умирать за Израиль».

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше