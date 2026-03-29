Ответ за Ленобласть и Ярославль: тайный груз НАТО спалили в Одессе

Российские военные атаковали ряд военных объектов в Одессе, в том числе, аэродром Школьный. О целях ударов aif.ru рассказал военный эксперт Борис Джерелиевский.
«Эти удары можно рассматривать как ответ за атаки на Ленинградскую область. Наши военные ударили по аэродрому Школьный, откуда выполнялись запуски БПЛА ВСУ по Крыму. Кроме того, он использовался он для легкомоторных самолётов, которые пытались осуществить перехват вертолётов наших. Это крупный логистический хаб, где хранится вооружение и, вполне возможно, комплектующие части к БПЛА и БЭКам. Наши военные регулярно наносят удары по этой авиабазе по мере поступления информации о том, что туда поставили грузы из стран НАТО», — отметил он.
Эксперт объяснил, что также нанесены удары по портовой инфраструктуре, связанной с ВСУ.
«Одесса, черноморские порты остаются последними морскими хабами, куда поступают и вооружение, и другие необходимые материалы для ВСУ. Они используют для хранения складские помещения, в том числе и даже элеваторы, которые не предназначены именно для хранения вооружение, но они пытаются там тоже укрыть такие грузы. Это внимательно отслеживается нашей разведкой и уничтожается точными ударами», — добавил собеседник издания.