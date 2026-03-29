Хабаровские спасатели взяли медали в гиревом спорте и поставили рекорд края

Главным событием турнира стал абсолютный рекорд Хабаровского края, который установил Алексей Давыденко. В дисциплине «толчок двух гирь» он поднял снаряды весом по 32 кг рекордные 120 раз. Также в его копилке серебряная медаль в дисциплине «рывок гири». Успех сослуживца поддержал Алексей Троценко, который завоевал «серебро» в толчке двух гирь.