Хабаровские спасатели взяли медали в гиревом спорте и поставили рекорд края

В Хабаровске завершились многодневные соревнования по гиревому спорту, на которых триумфально выступили представители Главного управления МЧС России по Хабаровскому краю. Алексей Давыденко и Алексей Троценко продемонстрировали выдающуюся физическую форму, завоевав «золото» и «серебро» в условиях жесткой конкуренции. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Главным событием турнира стал абсолютный рекорд Хабаровского края, который установил Алексей Давыденко. В дисциплине «толчок двух гирь» он поднял снаряды весом по 32 кг рекордные 120 раз. Также в его копилке серебряная медаль в дисциплине «рывок гири». Успех сослуживца поддержал Алексей Троценко, который завоевал «серебро» в толчке двух гирь.
Для сотрудников МЧС спорт — это не просто хобби, а важнейшая часть профессиональной подготовки. Постоянные тренировки помогают спасателям сохранять выносливость и силу, необходимые для тушения пожаров и проведения сложнейших поисково-спасательных работ.
