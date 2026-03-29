Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ракеты с гробами: генерал рассказал о вызывающей ужас военной новинке Ирана

Иран запустил по военным США ракеты с изображением гробов. Генерал-майор Попов объяснил, какую цель преследовали иранцы.

Источник: Аргументы и факты

Иран запускает по американским и израильским базам ракеты с надписями и фото, чтобы показать свою мощь мировой общественности, чтобы их правильно оценивали. Таким мнением в разговоре с aif.ru поделился заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов.

Ранее Иран запустил ракеты с нарисованными гробами по объектам США и Израиля. Также КСИР показал ракеты с надписями благодарности странам, поддержавшим Тегеран в конфликте.

«Иран просто констатирует факты. Во-вторых, где-то отстаивает свои интересы, показывает свою мощь. Это же всегда была закрытая исламская страна, а сегодня они поняли, что им нужно показывать что-то мировой общественности, чтобы их правильно оценивали на будущее. То, что они размещают благодарности на ракетах, это хороший акт со стороны дипломатии. Это подчеркивает, что они не одиноки в борьбе против мирового зла», — сказал Попов.

Иранцы всегда оценивали США как главных агрессоров, а тем более сейчас, когда с ними обходятся таким варварским способом, подчеркнул генерал.

«Этот конфликт абсолютно надуманный. Но не все это в мире так оценивают. Иран так показывает, кто им помогает не только боеприпасами, военной техникой, какими-то разработками, но и морально поддерживает», — подытожил военный.

