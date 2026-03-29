Россиянам рассказали, что грозит за выбивание ковров во дворах: как это могут расценить

Гражданам РФ напомнили о соблюдении чистоты в местах общественного пользования. К ним относятся, в том числе, дворы. За несоблюдение этой нормы россиянам грозит штраф. Выбивание ковров во дворах тоже может быть расценено как нарушение чистоты и порядка. В таком случае можно получить штраф до 5 тысяч рублей, предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ Плеханова Андрей Моисеев в беседе с РИА Новости.