Россиянам рассказали, что грозит за выбивание ковров во дворах: как это могут расценить

Доцент Моисеев напомнил о штрафе до 5 тысяч рублей за выбивание ковра во дворе.

Источник: Комсомольская правда

Гражданам РФ напомнили о соблюдении чистоты в местах общественного пользования. К ним относятся, в том числе, дворы. За несоблюдение этой нормы россиянам грозит штраф. Выбивание ковров во дворах тоже может быть расценено как нарушение чистоты и порядка. В таком случае можно получить штраф до 5 тысяч рублей, предупредил доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ Плеханова Андрей Моисеев в беседе с РИА Новости.

Юрист уведомил, что штраф могут выписать также за нарушение закона о тишине. Этим можно нечаянно пренебречь при выбивании ковров. Размер штрафа устанавливается региональными властями, добавил эксперт.

«Конечно, можно использовать положения о нарушении санитарно-эпидемиологических требований к эксплуатации жилых помещений (штраф от 500 до 1000 рублей — статья 6.4 КоАП) или несоблюдении требований в области охраны окружающей среды при обращении с отходами производства и потребления», — сообщил Андрей Моисеев.

Россиянам также напомнили о штрафах за оставленный у двери пакет с мусором. За это можно лишиться 15 тысяч рублей. Оставленные отходы не только нарушают санитарные нормы, но и могут быть пожароопасные.