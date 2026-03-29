Глава Роскачества раскрыл, сколько вина подделывают в России

РИА Новости: по данным Роскачества, в РФ подделывают около 4% вин.

Источник: www_ria_ru

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В России подделывают порядка 4% вин: таковыми являются «невина» с добавленными ингредиентами или же с иным сырьем, заявил в интервью РИА Новости глава Роскачества Максим Протасов.

«Если мы говорим о обнаружении так называемого “невина” под видом вина — это около 4%. То есть из 782 видов вин, которые в 2025 году были нами протестированы и исследованы, 4% вин либо с добавленными ингредиентами, либо с иным сырьем, недобросовестным образом заявили о том, что они являются вином, таковым не являясь», — сообщил он.

По его словам, Роскачество внимательно смотрит на дефекты вина — есть прямой фальсификат, а есть ухудшение качества в связи с ошибками в технологиях.

Он отметил, что очень неприятным дефектом вина является проблема пробки, когда химические элементы из корковой пробки попадают в само вино. «Знаменитый, неприятный для любителей вина вкус картона, который появляется в связи с тем, что были проблемы с пробкой, — это технологическая проблема», — пояснил Протасов. Недостаточная укупорка, которая приводит к тому, что вино портится в связи с воздействием кислорода, приобретает вкус «кислой капусты».

Даже самое хорошее вино можно испортить плохим производственным процессом, пояснил глава Роскачества.