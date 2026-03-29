Аэропорт в Волгограде вернулся в штатной работе после ночных ограничений

В Волгограде аэропорт вернулся к штатной работе после ограничений на полеты, которые вводила в ночь на 29 марта Росавиация из-за угроз БПЛА.
Воздушная гавань не принимала и не отправляла самолеты более 6 часов. План «Ковер», который вводился накануне в 22:41 мск был снят в 04:49 мск. В настоящее время все рейсы выполняются по расписанию.
В регионе всё еще действует режим беспилотной опасности, который вводился в субботу, 28 марта, в 21:32 мск.
