«Умскул»: 82% российских школьников читают книги не из школьной программы

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Несмотря на высокую учебную нагрузку, 82% российских школьников 7−11-х классов читают литературу, не входящую в школьную программу, а каждый третий делает это регулярно. Такие данные показало исследование онлайн-школы по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ «Умскул», результаты которого имеются в распоряжении ТАСС.
«Чтение остается частью повседневной жизни школьников. Несмотря на высокую учебную нагрузку, 82% школьников читают книги для себя, не по школьной программе, причем каждый третий (31%) делает это регулярно», — говорится в сообщении.
С возрастом читательские привычки меняются: если в 7−8-х классах регулярно читают 39% школьников, то к 11 классу их доля снижается до 29%. При этом большинство подростков (51%) остаются «нерегулярными читателями», а доля тех, кто не читает книги для себя вовсе, растет с 13% в 7−8-х классах до 18% в выпускных классах, уточнили в пресс-службе.
В онлайн-школе добавили, что популярными жанрами у школьников стали романы (49%), фантастика и фэнтези (45%), детективы и триллеры (43%). Интерес к классической литературе увеличивается с 31% в 7−8-х классах до 36% в 11-м. Научпоп и нон-фикшн оказались наименее востребованы (7%).
Более половины подростков предпочитают покупать книги непосредственно в книжных магазинах (55%). Заказывают книги на маркетплейсах 51% школьников. При этом от электронных книг подростки не отказываются: каждый третий (29%) читает онлайн в открытых источниках, а 20% пользуются подписками на онлайн-сервисы.
В онлайн-школе отметили, что, вопреки распространенному мнению об «экранном поколении», подростки поколения Альфа по-прежнему чаще выбирают бумажные книги и покупают их в книжных магазинах. Исследование проводилось в марте 2026 года.
Опрос проведен методом количественного анкетирования среди 6 873 учеников 7−11-х классов из всех регионов России.