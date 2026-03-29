В Новосибирске скончался заслуженный врач РФ Геннадий Рот

Заслуженный врач Российской Федерации Геннадий Захарович Рот скончался 26 марта на 79-м году жизни, сообщает Навигатор.
Более 20 лет он возглавлял Медсанчасть № 168 в новосибирском Академгородке — одно из лучших ведомственных медицинских учреждений, ранее принадлежавшее «Сибакадемстрою». Позже Геннадий Захарович основал компанию «Сиблаблитех».
В 1980-х годах, будучи главным врачом санатория «Россия» в Белокурихе, он создал условия для качественного отдыха и оздоровления, за что ему присвоили звание Почётного жителя города.
Коллеги и друзья вспоминают его как человека, который всегда помогал людям от чистого сердца. Вместе с супругой Татьяной Александровной, тоже врачом, он воспитал двоих сыновей.
Прощание с Геннадием Захаровичем Ротом состоится 29 марта по адресу улица Арбузова, 2 г, с 13 до 14 часов.