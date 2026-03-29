Мошенники могут добраться до россиян через умные колонки: вот как это происходит

Россиянам следует с осторожностью пользоваться умными колонками, так как мошенники могут взламывать эти гаджеты. Об этом напомнил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он призвал по возможности отказаться от умных колонок, чтобы не давать злоумышленникам возможности использовать их для слежки.