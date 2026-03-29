Мошенники могут добраться до россиян через умные колонки: вот как это происходит

Россиянам следует с осторожностью пользоваться умными колонками, так как мошенники могут взламывать эти гаджеты. Об этом напомнил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он призвал по возможности отказаться от умных колонок, чтобы не давать злоумышленникам возможности использовать их для слежки.
«Мера очень простая — не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте», — сказал он РИА Новости.
Фадеев также посоветовал использовать для уборки веник и швабру, отказавшись от умного пылесоса, который тоже может стать орудием аферистов.
«Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом», — резюмировал Фадеев.
Ранее эксперт Роскачества дал совет, что рядом с умными колонками чувствительную информацию лучше не обсуждать. Полную приватность рядом с таким гаджетом может обеспечить только физическое отключение микрофоном.
При этом операторы умных колонок опровергают тезисы о прослушке при помощи гаджетов и называют недопустимым распространение цифровой фобии.
