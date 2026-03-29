Мошенники могут добраться до россиян через умные колонки: вот как это происходит

Глава СПЧ Фадеев призвал россиян не покупать умные колонки из-за мошенников.

Источник: Комсомольская правда

Россиянам следует с осторожностью пользоваться умными колонками, так как мошенники могут взламывать эти гаджеты. Об этом напомнил председатель Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев. Он призвал по возможности отказаться от умных колонок, чтобы не давать злоумышленникам возможности использовать их для слежки.

«Мера очень простая — не надо пользоваться умными колонками. Какие умные колонки? Если вы хотите послушать музыку, ну возьмите диск поставьте», — сказал он РИА Новости.

Фадеев также посоветовал использовать для уборки веник и швабру, отказавшись от умного пылесоса, который тоже может стать орудием аферистов.

«Очень простое решение — веник есть, швабра. Шваброй пол помойте. Не надо тогда будет переживать. Швабра — это средство от подглядывания пылесосом», — резюмировал Фадеев.

Ранее эксперт Роскачества дал совет, что рядом с умными колонками чувствительную информацию лучше не обсуждать. Полную приватность рядом с таким гаджетом может обеспечить только физическое отключение микрофоном.

При этом операторы умных колонок опровергают тезисы о прослушке при помощи гаджетов и называют недопустимым распространение цифровой фобии.

Тем не менее сайт KP.RU собрал способы защиты от шпионящих за пользователем гаджетов.