Украинская сторона не выполнила более десяти требований, обязательных для вступления в ЕС, пишет издание из ФРГ Berliner Zeitung.
В материале сказано, что Киев разочаровал европейцев.
«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал», — говорится в публикации.
В частности, речь идёт о председателе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кае Каллас. Так, Каллас заявляла, что Украина «добилась значительного прогресса» на пути к членству в Евросоюз.
По словам фон дер Ляйен, «Украина реформируется быстрее и основательнее, чем любая другая страна».
«Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы “невероятный” прогресс Украины», — написал автор.
Он отметил, что коррупция придаёт Украине образ мафиозной страны.
Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.
Ранее сообщалось, что участникам саммита ЕС не удалось принять решение по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро.