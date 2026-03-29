BZ: Украина не оправдала ожиданий как кандидат в члены ЕС

Украинская сторона не выполнила более десяти требований, обязательных для вступления в ЕС, пишет издание из ФРГ Berliner Zeitung.

Источник: Аргументы и факты

Украинская сторона не выполнила более десяти требований, обязательных для вступления в ЕС, пишет издание из ФРГ Berliner Zeitung.

В материале сказано, что Киев разочаровал европейцев.

«Кандидат в ЕС Украина не оправдала ожиданий. Ведущие политики ЕС наговорили об Украине немало преждевременных похвал», — говорится в публикации.

В частности, речь идёт о председателе ЕК Урсуле фон дер Ляйен и главе евродипломатии Кае Каллас. Так, Каллас заявляла, что Украина «добилась значительного прогресса» на пути к членству в Евросоюз.

По словам фон дер Ляйен, «Украина реформируется быстрее и основательнее, чем любая другая страна».

«Но независимые исследовательские институты и центры более критично оценивают якобы “невероятный” прогресс Украины», — написал автор.

Он отметил, что коррупция придаёт Украине образ мафиозной страны.

Напомним, украинская сторона прекратила прокачку топлива по нефтепроводу «Дружба». Затем Венгрия остановила поставки дизеля Украине, а также заблокировала предоставление кредита Киеву от ЕС в 90 миллиардов евро до возобновления прокачки нефти из РФ.

Ранее сообщалось, что участникам саммита ЕС не удалось принять решение по предоставлению Украине кредита на 90 миллиардов евро.

Узнать больше по теме
Урсула фон дер Ляйен: биография европейского политика и многодетной матери
Нынешнего председателя Европейской комиссии не раз включали в мировые рейтинги: она входила в список ста самых влиятельных людей по версии журнала Time и возглавляла аналогичные у Forbes. Рассказываем, как доктор медицинских наук Урсула Гертруда фон дер Ляйен стала высокопоставленным чиновником.
Читать дальше