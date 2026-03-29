IT-эксперт Муртазин оценил перспективы возвращения стационарных телефонов

Глава «Ростелекома» Михаил Осеевский порекомендовал россиянам вернуться к стационарным телефонам, как надежному виду связи. О том, насколько этот вид связи перспективен, aif.ru рассказал IT-эксперт Эльдар Муртазин.
«Это действительно надежный способ связи, но с одной оговоркой. Стационарный телефон при отключении электричества работать не будет. Раньше, например, в Советском Союзе при отключении электричества телефон питался отдельно, и он продолжал работать. То есть это был такой элемент связи, элемент безопасности. Сегодня, к сожалению, это не так. Это связано с питанием самой АТС и тем, какие аппараты мы используем. Но действительно, наверное, как дополнительный способ связи, особенно в условиях отключения интернета, это интересная история, и эта история будет распространяться», — отметил он.
Эксперт обратил внимание на то, что надо в каждом конкретном случае уточнять, что понимается под стационарным телефоном.
«Лучше, если у оператора есть аналоговая линия от нашего телефона, это медная пара. VoIP-телефония, которую предлагают интернет-провайдеры, при ограничениях интернета может не работать. То есть, надо уточнять в каждом конкретном случае, что понимается под стационарным телефоном. Очень часто возникает путаница и телефоны нашего детства, те самые аналоговые, путают с цифровыми технологиями, когда у вас есть интернет и в рамках этой услуги вам подключают VoIP-телефонию. Пользователи зачастую не задумываются или не знают об этой разнице. Есть компании, которые устанавливают по старинке просто номер, работающий отдельно. Вопрос открытый, насколько при различных сбоях аппараты смогут работать. Но скорее да, чем нет. Поэтому на сегодняшний день это интересная история для тех, кто хочет оставаться на связи», — резюмировал Муртазин.