Театры Хабаровска стали ближе к зрителям в «Ночь театрального искусства»

В Хабаровском крае состоялась первая всероссийская акция «Ночь театрального искусства», приуроченная к 150-летию Союза театральных деятелей России. Театры региона открыли двери для зрителей в нерабочее время и позволили заглянуть за кулисы, рассказали в краевом министерстве культуры.
В краевом академическом музыкальном театре прошёл большой капустник, в котором приняли участие более ста артистов из разных театров Хабаровска. Зрители стали не просто гостями, а активными участниками действа.
Во Всемирный день театра в Дальневосточном художественном музее состоялся вечер классического романса, посвящённый 185-летию Петра Чайковского. После концерта гости смогли посетить экскурсию по музейным залам.
Хабаровский краевой театр юного зрителя показал премьеру спектакля «Тёркин жив» и открыл выставку картин по поэме Александра Твардовского. В фойе театра выступила известная группа «Митьки».
В краевом театре драмы прошёл камерный спектакль «Женщины Сергея Есенина или любовь хулигана». Зрители разместились прямо на сцене, в непосредственной близости от артистов, что создало особую атмосферу погружения.
«Такие акции разрушают стереотипы, делают искусство ближе, а город — культурнее. Это очень важно», — отметила артистка краевого театра драмы Татьяна Малыгина.
Акция получила широкий отклик у зрителей и, скорее всего, станет традиционной. Уже в мае Хабаровск примет «Театральный поезд» — масштабный всероссийский проект с показами, мастер-классами и творческими встречами.