Леса юга и запада Красноярского края под усиленным контролем: начался пожароопасный сезон

На юге и западе Красноярского края начался пожароопасный сезон. На территории Краснотуранского, Минусинского, Саяно-Шушенского, Ужурского и Шарыповского лесничеств специалисты приступили к патрулированию лесов. Контроль ведут наземные группы, помогают в мониторинге беспилотники. К рейдам планируют привлечь бойцов лесного спецназа из северных подразделений. Там, где угроза возникновения пожара наиболее вероятна, организуют круглосуточное пребывание лесных пожарных. По словам первого заместителя министра природных ресурсов и лесного комплекса края Алексея Большакова, к охране лесов от огня в случае необходимости могут быть подключены более 6 800 человек и свыше 3 000 единиц техники. Для оперативного реагирования и тушения будем применять 52 воздушных судна и флот БПЛА, — отмечает Большаков. Результаты дает и работа с лесопользователями: они подготовили 1 098 пунктов специнвентаря, который необходим для своевременной борьбы с возгораниями, не дожидаясь прибытия лесных пожарных. Пожарную обстановку в лесах края будут отслеживать круглосуточно. Непрерывность мониторинга обеспечивает многоступенчатая система, которая включает спутниковые данные, авиа и наземное патрулирование, использование беспилотников и видеонаблюдения. Современная техника в помощь лесным пожарным поступила в Красноярский край в рамках нацпроекта «Экологическое благополучие».