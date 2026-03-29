Ричмонд
+11°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ветврач рассказала, как помочь питомцу во время линьки

РИА Новости: справиться с линькой питомцам поможет специализированный груминг.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. Сезонная линька происходит у питомцев весной и осенью, помочь справиться с ней поможет специализированный груминг и использование различных расчесок, гребней или фурминаторов, сообщила РИА Новости главный врач отделения московской ветеринарной клиники Vet Union Катерина Максимова.

«Линька в среднем наблюдается два раза в год: осенью и весной. Но здесь есть ряд нюансов. Сезонная линька наиболее выражена у собак и кошек, живущих за городом, так как такие питомцы чаще живут на улице или гуляют», — рассказала Максимова.

По словам врача, у животных, живущих в квартире, линька может быть не выраженной или круглогодичной.

«Помочь справится питомцу с линькой можно разными способами, но наиболее популярны специализированный груминг и использование различных расчесок, гребней или фурминаторов. А если вы замечаете, что ваш питомец начинает линять слишком сильно и на его теле появляются поверхности без шерстного покрова — стоит обратится к ветеринарному врачу», — подчеркнула собеседница агентства.