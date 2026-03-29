Летнее тепло и чистые дожди: погода удивит новыми аномалиями

Жителей столичного региона ожидает резкая смена климатической декорации. Если конец текущей недели еще напоминает о неустойчивой весне с ночными заморозками, то уже в понедельник характер погоды кардинально изменится.
Ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова в беседе с aif.ru раскрыла детали предстоящего потепления, которое принесет в город не только комфортные температуры, но и столь необходимую влагу.
Антициклон дарит «плюс» даже ночью.
Смена погодных условий будет связана с перестройкой атмосферных процессов. В начале следующей недели влияние на столичный регион окажет область повышенного атмосферного давления. Это принесет москвичам долгожданное ощущение устойчивого весеннего тепла.
«На следующей неделе погоду будет определять область повышенного атмосферного давления. Поэтому в понедельник, вторник и среду погода будет облачной с прояснениями. Ночная температура будет оставаться положительной от +1 до +5 градусов, днем будет прогреваться до +10…+15 градусов», — пояснила синоптик.
Особенно важно, что столбики термометров перестанут опускаться ниже нуля в темное время суток. Если на текущих выходных возможны заморозки до −2 градусов, то уже в первый рабочий день недели характер осадков изменится, а вместе с ним изменится и температурный фон.
Ветер меняет направление, но не силу.
Помимо температурного режима, изменится и ветровая нагрузка. Специалист «Метеоновости» отмечает смену воздушных масс, которая, впрочем, не принесет дискомфорта.
Позднякова отметила, что на следующей неделе восточный ветер сменится на северо-восточный.
«Ветер не будет сильным, скорее, от слабого до умеренного», — добавила специалист.
Это означает, что при относительно высокой для апреля температуре воздуха (до +15 градусов днем) находиться на улице будет комфортно. Отсутствие сильного ветра позволит горожанам насладиться прогулками без риска переохлаждения или, наоборот, перегрева, который иногда случается при резких порывах.
Дождь как спасение: почему осадки необходимы городу.
Главной особенностью начала следующей недели станет не только тепло, но и долгожданные осадки. В то время как многие привыкли считать дождь помехой, в этот раз синоптики называют его настоящим спасением для экологии городов. После продолжительного сухого периода воздух насыщен пылью, грязью, оставшейся после схода снега, и, что особенно важно, аллергенами.
«В начале следующей недели ожидаются дожди, небольшие. Погода в целом будет теплой и комфортной. Отмечу, что дожди сейчас просто необходимы, потому что воздух полон пыли, оставшейся после зимы грязи. И пыльца уже появляется на деревьях. Для аллергиков в эти выходные ситуация будет сложной», — пояснила Позднякова.
Таким образом, небольшие дожди в понедельник и более умеренные осадки во вторник выполнят роль естественного очистителя. Синоптик подчеркнула, что дожди, которые, вероятно, пройдут в Москве и области, улучшат экологическую ситуацию, вымывая из воздуха вредные взвеси и облегчая состояние тех, кто страдает от сезонной аллергии.
Капризы уикенда и устойчивое тепло.
Прежде чем в город придет это благоприятное «мокрое» тепло, жителям предстоит пережить еще несколько дней с контрастной погодой. До конца текущей недели существенных изменений в столичной погоде не ожидается. На территорию страны продолжается влияние области повышенного атмосферного давления, при этом осадков не предвидится.
Сейчас ночные температуры остаются низкими: в Москве возможны заморозки до −2, по области ночью воздух будет колебаться в пределах −2… +3. Днём в пятницу температура в столице составит +12… +14, по области — +10… +14.
Однако уже в выходные начнется подготовка к грядущей смене цикла. По её словам, выходные принесут повышение температуры: в субботу в Москве ожидается +14… +16, а в воскресенье воздух прогреется до +15… +17, что на 4−5 градусов выше климатической нормы.
Это повышение станет прелюдией к началу следующей недели. Если суббота и воскресенье еще порадуют солнцем и сухой погодой, позволив москвичам завершить дачные или городские дела, то в понедельник начнется фаза небольшой облачности и осадков.
Что ждет горожан в понедельник и вторник.
Начало следующей недели будет более облачным, с небольшими дождями в понедельник и умеренными осадками во вторник. Несмотря на дожди, температурный фон останется комфортным для середины апреля.
Ночные температуры поднимутся до 0… +5, дневные — до +11… +16, при этом комфортная и тёплая погода сохранится.
Такая погода идеально подходит для весенней посадки растений на дачных участках — земля достаточно увлажнится дождями, а отсутствие ночных заморозков позволит не беспокоиться о сохранности саженцев. Для городских жителей это время также станет отличным периодом для смены гардероба на более легкие варианты, однако синоптики рекомендуют не убирать зонты далеко — они станут главным аксессуаром начала рабочей недели.
В целом, по прогнозам Татьяны Поздняковой, следующая семидневка обещает стать одним из самых комфортных периодов апреля, когда природа наконец-то возьмет курс на устойчивое весеннее тепло без возврата к зимним холодам.