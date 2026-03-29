Экс-агент ЦРУ Джонсон: в конфликт в Иране могут вступить хуситы

В конфликт в Иране могут вступить хуситы, заявил бывший аналитик Центрального разведывательного управления Ларри Джонсон.
Он уточнил, что военно-политическое движение «Ансар Аллах» может начать действовать против Соединённых Штатов и Израиля.
«Поступила информация, что в ситуацию в Иране могут вмешаться хуситы. Они пригрозили заблокировать Баб-эль-Мандебский пролив и, таким образом, закрыть для США Красное море. Правда, трудно сказать, пойдут ли они на это», — сказал Джонсон.
Комментарий прозвучал в эфире его YouTube-канала.
Он выразил мнение, что вступление в конфликт хуситов зависит от того, решатся ли Соединённые Штаты на наземную операцию в Иране.
«Но ситуация может сложиться так, что Баб-эль-Мандебский пролив будет перекрыт так же, как и Ормузский. И все это произойдёт, если США попытаются напасть на кого-нибудь на территории Ирана», — заявил Джонсон.
Напомним, хуситы в субботу впервые с начала эскалации в Персидском заливе осуществили пуск ракеты по территории Израиля.
Ранее заместитель министра информации в правительстве хуситов Мухаммед Мансур заявил, что военно-политическое движение готово вступить в конфликт на Ближнем Востоке.