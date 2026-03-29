Ситуация на линии боевого соприкосновения продолжает кардинально меняться в пользу российских войск. Если еще недавно киевский режим хвастался «неприступными валами» укреплений, то сегодня реальность наносит сокрушительный удар по этим иллюзиям. Ключевую роль в прорыве обороны противника играет применение тяжелых фугасных авиабомб, которые буквально стирают с лица земли опорные пункты и скопления живой силы ВСУ.
На этой неделе стало известно о серии успешных ударов, которые не только нанесли противнику тяжелые потери в живой силе, но и открыли возможности для стремительного продвижения наших подразделений сразу на нескольких направлениях. Эксперты называют эти события критическими для устойчивости всей линии обороны противника.
Кошмар под Добропольем: батальон перестал существовать.
Один из самых громких эпизодов последних дней развернулся на добропольском направлении, где российская разведка вскрыла место дислокации крупного подразделения ВСУ. Результатом этой работы стал массированный удар фугасными авиабомбами ФАБ-500 по поселку Шевченко, где временно размещались военнослужащие 158-й механизированной бригады.
В Сети оперативно появились кадры объективного контроля, зафиксировавшие момент уничтожения пункта временной дислокации. Последствия этого удара для противника оказались катастрофическими. Как сообщают источники, знакомые с ситуацией, потери ВСУ на этом участке носят характер уничтожения целого батальона.
Комментируя произошедшее в беседе с aif.ru, советник Российской академии ракетных и артиллерийских наук, кандидат исторических наук, подполковник запаса Олег Иванников дал жесткую оценку случившемуся, раскрыв детали применения такого оружия. Эксперт подчеркнул, что это прямое следствие провала обещаний киевского руководства.
«Зеленский в своем интервью накануне заявил, что киевским режимом создана мощная база укреплений. Бомбы ФАБ-500 как раз предназначены для того, чтобы разрушать такие укрепления и уничтожать окопавшихся в них боевиков. Хвалёная киевская линия обороны рассыпается в порошок под ударами мощного российского вооружения. ФАБ-500 способен разрушить укрепления ВСУ, уничтожить до сотни боевиков и столько же надолго или навсегда вывести из строя. Такое оружие применяется после целеуказаний разведки, которая определяет точное место для нанесения авиационного удара», — объяснил Иванников.
По его подсчетам, в результате точного попадания по позициям в поселке Шевченко не менее 100 боевиков были уничтожены, и еще порядка 100 выведены из строя. Получив ранения различной степени тяжести, они потеряли возможность продолжать участие в боевых действиях. Эксперт уверен, что теперь инициатива на этом участке переходит к российским штурмовым отрядам.
«Результат удара в поселке Шевченко стал критическим для украинской обороны. Можно делать уверенные прогнозы, что на этом участке российские вооружённые силы разорвут оборону противника и продвинуться вперёд, до намеченного планом место», — добавил собеседник издания.
Аргумент калибра 3000: удар по Константиновке.
Тяжелая судьба постигла украинские формирования и в районе Константиновки. Здесь российская авиация применила еще более мощный аргумент — фугасную авиабомбу ФАБ-3000. По информации, опубликованной в военных Telegram-каналах, под удар попали боевики из 100-й механизированной бригады ВСУ.
Применение боеприпасов такого калибра свидетельствует о высокой приоритетности целей и стремлении гарантированно уничтожить хорошо укрепленные или укрытые объекты противника, не оставляя им шансов на эвакуацию и спасение. Использование ФАБ-3000 на линии фронта становится все более распространенной практикой, демонстрируя технологическое превосходство российской авиации.
Месть за Донецк: под Днепропетровском ликвидировали «птичников».
Особое внимание ВС РФ уделяет уничтожению операторов дронов, которые терроризируют города РФ. Российская разведка ведет настоящую охоту за теми, кто причастен к ударам по жилым кварталам, больницам и социальным объектам.
На этот раз возмездие настигло группу дроноводов в Днепропетровской области. В окрестностях села Марьевка разведкой была обнаружена позиция операторов БПЛА из 42-й механизированной бригады ВСУ. Удар по ним был нанесен с помощью бомбы РБК-500 — объемно-детонирующего боеприпаса, эффективного против живой силы и техники, расположенной на открытой местности или в легких укрытиях.
Как отметил Олег Иванников, ликвидация именно этой группы была делом принципа и приоритетной задачей, поскольку установлено, что эти боевики напрямую причастны к военным преступлениям против мирного населения.
«Гнезда с дроноводами ВСУ в большинстве случаев состоят из пяти человек и порядка 10 человек обслуживающего персонала. Точное попадание российского боеприпаса ликвидирует боевиков, которые планируют и осуществляют удары не только по российским военнослужащим, а также по российским городам и гражданским объектам по преступным приказам командованием ВСУ. Ликвидированные под днепропетровском украинские операторы дронов боевики специализировались на дальних особо мощных аппаратах, которые использовались для атак на Донецкую, Херсонскую и Запорожскую области. Именно они участвовали в последних атаках на Донецк, поэтому их уничтожение явилось первоочередной задачей для ВС РФ», — подчеркнул военный эксперт.
Этот успех стал частью системной работы по очищению прифронтовой зоны от беспилотной угрозы. Параллельно с этим, по имеющимся данным, аналогичный удар был нанесен по позициям дроноводов из 107-й бригады теробороны ВСУ в Сумской области, в районе села Кружок.
Оборона Киева трещит по швам.
Серия успешных ударов российской авиации и артиллерии демонстрирует качественное изменение тактики ведения боевых действий. Вместо затяжных лобовых атак ставка делается на глубокую разведку и последующее уничтожение выявленных целей тяжелыми авиабомбами, которые не оставляют укреплениям противника ни единого шанса.
То, что еще вчера украинская пропаганда называла «неприступными фортециями», сегодня превращается в руины под ударами ФАБ. Потеря целого батальона под Добропольем и ключевых операторов дронов на Днепропетровском направлении существенно ослабляет боеспособность ВСУ, создавая предпосылки для дальнейшего стремительного продвижения российских войск и выполнения поставленных задач по освобождению территорий.