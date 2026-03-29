В Ростовской области 29 марта обломки дронов упали на территорию домовладения

В ночь на воскресенье, 29 марта в Ростовской области были сбиты вражеские беспилотники. Об этом информирует в канале МАХ донской губернатор Юрий Слюсарь.
— Минувшей ночью в ходе отражения воздушной атаки на Ростовскую область БПЛА уничтожены в Шолоховском и Родионово-Несветайском районах, — говорится в сообщении.
Обошлось без жертв, но последствий на земле избежать не удалось. Упавшие обломки дрона повредили окна в постройке на территории частного домовладения. ЧП произошло в хуторе Чукаринском Шолоховского района. На место прибыли оперативные службы. Возгорания не произошло.
Информация о других возможных последствиях ночной атаки будет уточняться. Беспилотная опасность все еще сохраняется, поэтому власти просят жителей соблюдать осторожность.
