В британском Дерби автомобиль влетел в толпу, есть пострадавшие

В Великобритании автомобиль врезался в толпу людей. Инцидент произошёл в городе Дерби, информирует местная полиция.
Сообщается, что около 21.30 по местному времени, что соответствует 23.30 московского времени, машина наехала на толпу людей. При этом несколько человек получили серьёзные ранения.
Первую помощь пострадавшим оказали на месте и отвезли в больницу тех, кто нуждался в госпитализации. При этом полиция задержала водителя автомобиля. Известно, что это 30-летний мужчина.
Ранее в Гонконге девять человек были ранены в результате наезда автомобиля на тротуар.
Накануне автомобиль въехал в толпу людей под Калининградом, сообщалось о трех пострадавших.
Также сообщалось, что девять учеников получили травмы после того, как водитель сбил их на машине у школы в штате Айова, США.