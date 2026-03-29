Жесткий ответ за Петербург и Ярославль: точки запуска в огне, НАТО в панике

Ночь на 28 марта стала одной из самых напряженных для российских систем противовоздушной обороны с начала года.
Волна украинских беспилотников накрыла центральные и северо-западные регионы России, но самый страшный удар пришелся на Ярославскую область. В результате атаки беспилотников погиб ребенок, а его родители в тяжелом состоянии оказались на больничных койках.
Эксперты уже назвали предполагаемые регионы, откуда были запущены смертоносные дроны, а также маршруты их пролета к целям.
Ночь ударов и неизвестных БПЛА: 155 целей над 17 регионами.
Российские средства противовоздушной обороны работают в усиленном режиме. По данным Министерства обороны, дежурными расчетами было перехвачено и уничтожено 155 украинских беспилотных летательных аппаратов. Столь массированная атака велась сразу по нескольким направлениям.
Дроны сбивали над Брянской, Ленинградской, Смоленской, Курской, Тверской, Воронежской областями, а также над Ярославской областью, где ситуация сложилась наиболее трагично. Жители центральной России этой ночью просыпались от звуков стрельбы и хлопков взрывов, которые разносились по городам и районам.
«Стекла дрожали, грохот стоял по всему городу»: свидетельства очевидцев.
Ярославль и прилегающие районы оказались в эпицентре событий. Местные жители, проснувшиеся от громких звуков, рассказывают, что атака длилась несколько часов.
«Ночью слышали грохот, проснулись из-за этого, стекла дрожали. Около 3−4 сильных хлопков было, потом еще 2. В Заволжском районе слышали взрывы. Знакомые рассказали, что по всему Ярославлю в этот раз грохот был — и в Дзержинском, и во Фрунзенском районах. Отбили атаку хорошо, целую ночь нас бойцы защищали, спасибо им», — поделилась с aif.ru жительница Заволжского района Наталья.
Очевидцы видели беспилотники, летящие на предельно низкой высоте прямо над частными домами. Еще один ярославец, Виталий, рассказал, что стал свидетелем пролета нескольких вражеских БПЛА.
«У нас над частным домом летели в сторону Ярославля. Летели очень низко, лично видел и слышал четыре беспилотника», — сообщил он.
Несмотря на успешную работу средств ПВО, которая позволила уничтожить все вражеские аппараты, пытавшиеся атаковать городские объекты, без жертв не обошлось.
Страшные последствия: погиб ребенок, родители в реанимации.
Главная трагедия разыгралась в садоводческом некоммерческом товариществе (СНТ) Ярославского района. В результате падения обломков или срабатывания взрывного устройства беспилотника погиб ребенок, находившийся в частном доме.
Родители погибшего были экстренно госпитализированы в тяжелом состоянии. Врачи сейчас борются за их жизни. Также повреждения получила жительница соседнего дома.
Власти и оперативные службы призывают жителей региона к максимальной осторожности. В связи с инцидентом местных жителей настоятельно просят не трогать фрагменты вражеских беспилотников, которые могут быть обнаружены на территории области. Обломки могут быть взрывоопасны.
География атаки: откуда летели дроны на Ярославль и Питер.
Военные эксперты уже проанализировали маршруты вражеских аппаратов, чтобы понять логику ночной атаки. В отношении удара по Ярославской области мнения специалистов сходятся.
В беседе с aif.ru военный эксперт Василий Дандыкин пояснил, что беспилотники, долетевшие до Верхневолжья, могли стартовать из приграничных с Россией областей Украины.
«В сторону Ярославской области беспилотники могли запустить из Сумской или Черниговской областей Украины. Вероятно, это те беспилотники, которые киевскому режиму передали немцы или британцы, они способны пролетать до 1000 км. Мы ответим им новыми ударами», — заявил эксперт.
Особый интерес вызвала атака на Санкт-Петербург. Расстояние от линии фронта до Северной столицы значительно больше, что предполагает использование сложных маршрутов.
Основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев выдвинул гипотезу, что часть дронов преодолела путь через воздушное пространство стран НАТО.
«По текущей гипотезе, дроны в сторону Санкт-Петербурга могли вылететь из Львовской области, дальше они пролетели над частью Польши, вдоль границы Польши и Белоруссии, затем зашли в пространство Литвы, Латвии, а затем попытались ударить по Санкт-Петербургу. Это последняя гипотеза», — пояснил Кондратьев. Эксперт добавил, что для атаки на такое расстояние, вероятно, использовались легкомоторные самолеты, переделанные в беспилотники, способные нести до 150 кг взрывчатки.
Атака на юг и восток: дроны летели в обход Крыма и из Харьковской области.
Массированная ночная атака не ограничилась центральной частью страны и северо-западом. Беспилотники пытались нанести удары по объектам в Самарской и Ростовской областях.
По словам Максима Кондратьева, беспилотники, целью которых была Самарская область, стартовали из Харьковской области. Глава региона Вячеслав Федорищев подтвердил факт попытки атаки, хотя точное число дронов, направлявшихся к объектам в регионе, не уточняется.
Для атаки на Ростовскую область противник выбрал обходной путь, чтобы усложнить работу российской ПВО. Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь сообщил об уничтожении одного БПЛА и одной ракеты в Чертковском и Шолоховском районах. К счастью, жертв и разрушений удалось избежать.
«Беспилотники в сторону Ростовской области могли запустить из ближайших к нему регионов Украины. Вероятнее всего, атака шла из Одесской области. Дроны обогнули Крым, дальше пролетели над Азовским морем, мимо Таганрога и приблизились к Ростову-на-Дону. Беспилотники, вероятнее всего, летели на малой высоте», — пояснил эксперт Максим Кондратьев.
Реакция и возмездие.
Ночная атака, унесшая жизнь ребенка, вызвала широкий резонанс. Эксперты и официальные лица сходятся во мнении, что подобные действия не останутся без ответа.
Как подчеркнул Василий Дандыкин, Россия продолжит наносить удары по военной инфраструктуре и центрам принятия решений на Украине.
Благодаря самоотверженной работе расчетов ПВО удалось избежать более масштабных разрушений, однако гибель ребенка — это та цена, которая требует самого жесткого ответа.