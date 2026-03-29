«Герани» мстят за Ленобласть: в Одессе стерли в пыль секретный груз НАТО

Россия нанесла мощный ответный удар по военной инфраструктуре Одессы. Целями стали не только склады с вооружением, но и аэродром, который противник использовал как перевалочный пункт для поставок из Румынии. Военные эксперты назвали эти атаки прямым возмездием за недавние попытки ударов беспилотников по территории Ленинградской области. Эта операция в Одессе стала болезненным уколом для стран НАТО, продолжающих накачивать регион вооружениями.
Ответ за Ленобласть: почему выбрали Одессу.
Как отметил в беседе с aif.ru военный эксперт Борис Джерелиевский, произошедшее следует рассматривать в контексте эскалации, инициированной киевским режимом. Речь идет о попытках атак беспилотников на гражданские и военные объекты в Ленинградской области, которые были предприняты в последнее время.
«Эти удары можно рассматривать как ответ за атаки на Ленинградскую область. Наши военные ударили по аэродрому Школьный, откуда выполнялись запуски БПЛА ВСУ по Крыму. Кроме того, он использовался для легкомоторных самолётов, которые пытались осуществить перехват вертолётов наших. Это крупный логистический хаб, где хранится вооружение и, вполне возможно, комплектующие части к БПЛА и БЭКам», — пояснил эксперт.
Выбор цели был не случаен. Аэродром «Школьный», расположенный непосредственно вблизи от города, давно находится под колпаком российской разведки. По словам Джерелиевского, наши военные наносят удары по этой базе регулярно, но исключительно по мере поступления разведданных о появлении там свежих грузов из стран альянса.
Портовые хабы под прицелом: элеваторы стали ловушкой.
Однако авиабаза стала лишь одной из целей. Удары пришлись и по ключевым элементам портовой инфраструктуры, которая в последние месяцы работала исключительно на военно-промышленный комплекс Украины. Одесские порты остаются последними морскими воротами, через которые Запад пытается протащить вооружение, несмотря на все предупреждения Москвы.
«Одесса, черноморские порты остаются последними морскими хабами, куда поступают и вооружение, и другие необходимые материалы для ВСУ. Они используют для хранения складские помещения, в том числе и даже элеваторы, которые не предназначены именно для хранения вооружения, но они пытаются там тоже укрыть такие грузы. Это внимательно отслеживается нашей разведкой и уничтожается точными ударами», — добавил собеседник издания.
Использование зернохранилищ и элеваторов для маскировки боеприпасов стало излюбленной тактикой противника, однако, как показала практика, это лишь увеличивает ущерб при детонации и делает невозможным дальнейшее использование этих объектов по прямому назначению.
Тайный груз из Румынии: что привезли самолеты НАТО.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-майор Владимир Попов в комментарии aif.ru подтвердил, что аэродром «Школьный» имеет стратегическое значение именно из-за близости к границам НАТО. Это позволяет противнику совершать рейсы практически незаметно для стандартных средств обнаружения.
«Аэродром Школьный является военным. Он находится достаточно близко к самому городу, есть подъездные пути, железнодорожная станция для подачи топлива. Этот аэродром может функционировать практически в любое время, принимать и выпускать самолеты с грузами. Там недалеко Румыния, самолеты оттуда могут практически незаметно выполнять рейсы и привозить, например, комплектующие для того, чтобы собрать безэкипажные катера, которые наносят удары в море, по Крыму, по Херсонской области», — объяснил генерал-майор.
Тактика российских военных, по словам Попова, отличается выдержкой и хитростью. Чтобы нанести максимальный урон, нашим разведчикам приходится ждать кульминационного момента.
«Мы сделали вид, что якобы не заметили, произошла посадка самолета с грузом, например, с британскими инструкторами, узлами и системами для беспилотников. И в этот момент происходит атака “Геранями” или ракетами. Цели уничтожаются, эффективность от этих действий высокая, ущерб для противника ощутимый», — резюмировал военный эксперт.
Удары по Одессе стали результатом высокоэффективной работы разведки и ударных средств ВКС РФ, направленной на срыв ударов по российским приграничным и тыловым регионам. Уничтожение грузов из стран НАТО на аэродроме «Школьный» и ликвидация портовых складов серьезно осложнят возможности ВСУ по нанесению последующих ударов по Крыму и новым территориям.