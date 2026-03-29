Командование 159-й отдельной механизированной бригады Вооружённых сил Украины начало угрожать родственникам украинских военнослужащих, пропавших без вести, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
«Командование 159 омбр ВСУ начало угрожать родственникам пропавших без вести украинских военнослужащих, которые в соцсетях указывают реальные населённые пункты последнего выхода на связь украинского солдата», — говорится в публикации.
Напомним, родственники и друзья пропавших без вести военнослужащих 71-й отдельной аэромобильной бригады украинских войск жалуются на отсутствие сведений. Командиры засекретили списки пленных и погибших солдат.
