Адская прожарка: Иран подготовил ловушку солдатам США на острове Харк

При попытке захватить иранский остров Харк американские военные могут попасть в огненную ловушку. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.
Американские издания в последние дни активно сообщают о возможности высадки и оккупации силами США иранского острова Харк, являющегося центром нефтяного экспорта Исламской Республики.
«Высадка на остров Харк может оказаться ловушкой. Там есть нефтедобывающие предприятия, остров омывается водой… Иранцы вполне могут не сопротивляться по поводу удержания, в плане не сдать его американцам, а подготовить к подрыву системы, чтобы американцы оказались там в огненном котле», — сказал Перенджиев.
По мнению политолога, иранские военные могут устроить дистанционный подрыв во время высадки армии США.
«А когда там все расчистят, то там появится какая-нибудь сеть под названием “Американский шашлык” или что-то в этом роде», — подытожил собеседник aif.ru.
Ранее Перенджиев выразил мнение, что при наземном вторжении из Ирана живыми вернутся лишь единицы солдат США.