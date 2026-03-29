Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Адская прожарка: Иран подготовил ловушку солдатам США на острове Харк

США могут попытаться захватить иранский остров Харк. Политолог Перенджиев сказал, что ждет армию США при наземной операции.

Источник: Аргументы и факты

При попытке захватить иранский остров Харк американские военные могут попасть в огненную ловушку. Об этом aif.ru заявил доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ им. Плеханова, полковник запаса Александр Перенджиев.

Ранее сообщалось, что в Иране мобилизовали 1 млн человек на случай наземного вторжения США на южном направлении страны. Tasnim со ссылкой на источник пишет, что военные Ирана полны энтузиазма создать для американцев исторический ад.

Американские издания в последние дни активно сообщают о возможности высадки и оккупации силами США иранского острова Харк, являющегося центром нефтяного экспорта Исламской Республики.

«Высадка на остров Харк может оказаться ловушкой. Там есть нефтедобывающие предприятия, остров омывается водой… Иранцы вполне могут не сопротивляться по поводу удержания, в плане не сдать его американцам, а подготовить к подрыву системы, чтобы американцы оказались там в огненном котле», — сказал Перенджиев.

По мнению политолога, иранские военные могут устроить дистанционный подрыв во время высадки армии США.

«А когда там все расчистят, то там появится какая-нибудь сеть под названием “Американский шашлык” или что-то в этом роде», — подытожил собеседник aif.ru.

Ранее Перенджиев выразил мнение, что при наземном вторжении из Ирана живыми вернутся лишь единицы солдат США.

Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше