Глава Дагестана сообщил о рекордном количестве выпавших осадков

За последние сутки на территории Дагестана выпало рекордное количество осадков, что и спровоцировало массовые подтопления, сообщил глава республики Сергей Меликов.
В ряде районов их объем превышает 50 мм.
«Объем осадков который выпал на почву в ряде районов превышает 50 мм, это соответствует всем антирекордам за многие последние годы. Безусловно, это вызывает те чрезвычайные ситуации и чрезвычайные обстоятельства, которые происходят у нас в Дагестане», — сказал он.
28 марта Дагестан накрыли сильнейшие ливни и порыве ветра, которые привели к разливу рек, подтоплению домов и авариям на электросетях, в некоторых городах появилась угроза оползней и обрушения скал.
В Махачкале ввели режим чрезвычайной ситуации, как сообщает администрация, там эвакуировали 103 человека.
Непогода обрушилась и на другие республики северо-кавказского региона, однако, по словам Меликова, тяжелее всего ситуация обстоит в Дагестане.
