Рыбак из Ростовской области поймал в Дону редкого берша и отпустил обратно

Житель Ростовской области Сергей Тарасенко стал обладателем редкого улова. На левом берегу Дона рыболову попался берш — хищная рыба с необычным окрасом, занесенная в Красную книгу.
Своими впечатлениями и фотографиями трофея Сергей поделился в социальных сетях. По его словам, рыбалка в тот день не задавалась: погода с сильным ветром не благоприятствовала клеву, а улов был скудным. Однако неожиданно на крючок попался берш, отличающийся яркой окраской и выразительными черными полосами на теле.
Несмотря на редкость добычи, рыболов не стал забирать ее с собой. Сергей сделал несколько снимков и выпустил рыбу обратно в реку.
«Этот вид занесен в Красную книгу, его нужно беречь. Я часто высказываю, что брать нельзя тем, кто берет его», — прокомментировал свой поступок Сергей Тарасенко.