Хабаровские ученые создают уникальную систему против лесных пожаров

В Тихоокеанском государственном университете (ТОГУ) хабаровские ученые активно работают над созданием интеллектуальной системы прогнозирования, выявления и оперативного реагирования на природные и техногенные чрезвычайные ситуации. Этот масштабный проект реализуется при поддержке федеральной программы «Приоритет-2030» и нацелен на комплексную защиту природных территорий региона. Подробности в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
Как рассказал руководитель проекта, директор политехнического института ТОГУ Александр Абузов, их разработка — это не просто новый беспилотник, а целый комплекс взаимосвязанных технологий. В него входят аппаратные решения, системы связи, программное обеспечение, аналитические инструменты и элементы искусственного интеллекта. Система, которую называют «интеллектуальной автоматизированной системой защиты природных территорий», будет не только охранять тайгу, но и поля, сельскохозяйственные угодья, пригородные леса и территории вокруг населенных пунктов.
Разрабатываемая система будет способна обеспечить полный цикл работы: от мониторинга и анализа рисков пожаров до оперативного реагирования. В ее состав войдут противопожарный БПЛА для локализации очагов возгорания, автономный телекоммуникационный комплекс связи и нейросетевая система поиска и анализа пожаров. Уже начато мелкосерийное производство дронов, а экспериментальный прототип противопожарного БПЛА готовится к полевым испытаниям в этом сезоне.
По словам Александра Абузова, главное отличие их разработки от существующих систем мониторинга — это возможность не только обнаруживать очаги возгорания, но и прогнозировать развитие пожаров, а также автоматически управлять средствами тушения. Министерство лесного хозяйства и лесопереработки Хабаровского края уже выразило заинтересованность в скорейшем внедрении этих технологий. Заместитель министра Владимир Кадыков подтвердил готовность ведомства к полевым испытаниям для определения оптимальных сценариев использования.
Напомним, что в 2026 году на охрану и воспроизводство лесов в регионе направлено более 660 млн рублей, что позволит создать новые авиаотделения и дооснастить существующие, а также приобрести дополнительные беспилотные летательные аппараты.
