Пентагон готовит военных к наземной операции в Иране: конфликту предрекли новый «опасный этап»

Американские военные готовятся к реализации сухопутных операций в Иране. Наземное вторжение может продлиться несколько недель. Так утверждает газета The Washington Post.
В материале подчеркивается, что в военной операции против Ирана наступает новый «опасный этап». Источники подтвердили информацию о прибытии групп солдат и морских пехотинцев США на Ближний Восток. В ближайшее время они могут приступить к вторжению. При этом американская администрация пока не одобрила каких-либо резких шагов в отношении Тегерана.
«Операции могут включать в себя вылазки с участием спецназа и обычных сухопутных войск», — рассказали источники.
Как отмечает The New York Times, иранские атаки вынудили военных США перебраться в отели и офисы. Они продолжают выполнять задачи дистанционно. Большая часть наземных вооруженных сил ведет войну удаленно.