В Красноярске женщина украла телефон и расплатилась им за пельмени

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске полицейские раскрыли кражу смартфона и вернули его владельцу.
В марте в полицию обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что после ночи в гостях в квартире в Ленинском районе обнаружил пропажу телефона стоимостью более 40 тысяч рублей. Позже выяснилось, что с его устройства также оплатили покупку через платежный стикер.
Оперативники установили, что к краже причастна соседка хозяев квартиры. Женщина зашла в гости, увидела оставленный без присмотра телефон, забрала его и ушла. Позже она оплатила покупку в магазине — пачку пельменей за 92 рубля — а затем сдала смартфон в ломбард.
Полицейские нашли и изъяли похищенное имущество, после чего вернули его владельцу.
В отношении 49-летней ранее судимой красноярки возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается, сообщили в краевом МВД.