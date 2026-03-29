Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярске женщина украла телефон и расплатилась им за пельмени

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске полицейские раскрыли кражу смартфона и вернули его владельцу.

Источник: НИА Красноярск

В марте в полицию обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что после ночи в гостях в квартире в Ленинском районе обнаружил пропажу телефона стоимостью более 40 тысяч рублей. Позже выяснилось, что с его устройства также оплатили покупку через платежный стикер.

Оперативники установили, что к краже причастна соседка хозяев квартиры. Женщина зашла в гости, увидела оставленный без присмотра телефон, забрала его и ушла. Позже она оплатила покупку в магазине — пачку пельменей за 92 рубля — а затем сдала смартфон в ломбард.

Полицейские нашли и изъяли похищенное имущество, после чего вернули его владельцу.

В отношении 49-летней ранее судимой красноярки возбуждено уголовное дело о краже. Расследование продолжается, сообщили в краевом МВД.