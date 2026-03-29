В Красноярске женщина украла телефон и расплатилась им за пельмени

В марте в полицию обратился 36-летний мужчина. Он сообщил, что после ночи в гостях в квартире в Ленинском районе обнаружил пропажу телефона стоимостью более 40 тысяч рублей. Позже выяснилось, что с его устройства также оплатили покупку через платежный стикер.