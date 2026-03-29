Сомнолог Царева предупредила об опасности сна при включенном свете

Сон при включенном свете может привести к набору веса и развитию диабета. Об этом сообщила невролог-сомнолог, кандидат медицинских наук Елена Царева.
Она отметила, что свет является одним из наиболее значимых факторов, который влияет на качество сна.
— Чем больше света, тем меньше гормона мелатонина, который переключает организм с бодрствования на ночной отдых. Если последний проходит не в полной темноте, то процесс засыпания может увеличиться до полутора часов, нарушить режим и повлиять на качество сна, — рассказала медик «Москве 24».
Здоровый ночной отдых является базой для выработки важных гормонов и нейромедиаторов, которые участвуют в жировом и углеводном обменах. От них зависит дневная регуляция соотношения чувства голода и сытости, пояснила Царева.
Люди, которые не высыпаются, испытывают больший стресс, у них меняется баланс гормонов грелина и лептина, отвечающих за насыщение и голод. Из-за этого к вечеру больше хочется есть, причем вредной пищи с повышенным содержанием углеводов и жиров, отметила врач.
— Соответственно, растет и риск набора веса, нарушения углеводного обмена и в итоге — развития ожирения и сахарного диабета второго типа, — сообщила она в беседе с порталом.
Терапевт Икрамудин Шамсудинов рассказал, что качественный сон остается главным источником энергии, но все больше людей жалуются на утреннюю усталость. Он отметил, что причина может скрываться в стрессе или инсомнии.