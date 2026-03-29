Дитя солнца. Как назвать малыша, родившегося в апреле?

Выбор имени — это первый подарок, который родители делают своему ребенку, и это очень ответственно. Кто-то при выборе ориентируется на моду, кто-то — на звучность, но всё чаще мамы и папы возвращаются к традициям. Апрель — месяц пробуждения природы, и имена для детей, рождённых в это время, часто несут в себе энергию обновления и стойкости. О том, как выбрать имя ребёнку, родившемуся в апреле, рассказывает nn.aif.ru.
Почему выбирают по святцам?
Традиция называть ребенка по церковному календарю (святцам) существует сотни лет. Считается, что святой, в день памяти которого родился или был крещен малыш, становится его небесным покровителем и заступником на всю жизнь.
В апреле календарь именин необычайно богат как на канонические, так и на редкие, красивые варианты.
Ниже представлен список имен по дням месяца. Если в святцах на день рождения вашего ребёнка вы не нашли подходящего имени, можно смотреть варианты на восьмой день от рождения малыша (день наречения) или на сороковой (день крещения).
Итак, мужские и женские имена апреля по церковному календарю:
1 апреля: Дарья, Дмитрий, Иван, Иннокентий, Матрона, София.
2 апреля: Александра, Василий, Виктор, Виссарион, Герман, Иван, Клавдия, Максим, Мария, Мирон, Никита, Прасковья, Светлана, Севастьян, Сергей.
3 апреля: Владимир, Кирилл, Пахом, Серафим, Филимон, Фома, Яков.
4 апреля: Аполлинария, Василий, Василиса, Дарья, Ефим, Таисия.
5 апреля: Алексей, Анастасия, Варвара, Василий, Георгий, Илья, Лидия, Лука, Макар, Никон, Пелагея, Сергей, Степан, Феодосия.
6 апреля: Артемий, Владимир, Захар, Петр, Степан, Яков.
7 апреля: Савва, Тихон.
8 апреля: Алла, Анна, Василий, Гавриил, Лариса, Прасковья, Степан.
9 апреля: Александр, Ефрем, Иван, Кондратий, Макар, Матрона, Павел.
10 апреля: Василий, Иван, Иларион, Илья, Иона, Лазарь, Николай, Савва, Спиридон, Степан.
11 апреля: Иван, Иона, Кирилл, Марк, Михаил.
12 апреля: Иван, Софроний.
13 апреля: Анна, Вениамин, Влас, Иван, Иннокентий, Иона, Иосиф, Яков.
14 апреля: Авраам, Ефим, Иван, Макар, Мария, Сергей.
15 апреля: Георгий, Григорий, Ефим, Поликарп, Савва, Тит.
16 апреля: Никита, Феодосия.
17 апреля: Адриан, Вениамин, Георгий, Иван, Иосиф, Зосима, Мария, Никита, Никифор, Николай, Федор, Яков.
18 апреля: Алексей, Георгий, Марк, Николай, Платон, Семен.
19 апреля: Григорий, Еремей, Иван, Мефодий, Павел, Севастьян, Яков.
20 апреля: Аркадий, Георгий, Даниил, Евдокия, Петр, Прокоп.
21 апреля: Иван, Лука, Сергей, Яков.
22 апреля: Вадим, Гавриил.
23 апреля: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим, Терентий, Федор, Яков.
24 апреля: Антип, Ефим, Иван, Николай, Петр, Прохор, Харитон, Яков.
25 апреля: Василий, Давид, Иван, Мария, Марфа, Сергей.
26 апреля: Георгий, Дмитрий, Марфа, Феодосий.
27 апреля: Александр, Антон, Иван, Мартин, Христофор.
28 апреля: Александр, Анастасия, Андрей, Аристарх, Василиса, Виктор, Кондрат, Савва, Тит, Яков.
29 апреля: Василиса, Галина, Ирина, Леонид, Михаил, Ника, Павел, Тимофей.
30 апреля: Адриан, Александр, Ефрем, Макар, Михаил, Семен, Федор, Фома.
Имя для Овна или Тельца.
Что говорят о характере апрельских деетй астрологи? В апреле люди рождаются под знаком Овна (до 19 апреля) и Тельца (с 20 апреля).
Овен (21 марта — 19 апреля): маленький огонь.
Дети-Овны — это настоящие первооткрыватели. Они активны, любознательны и часто обладают «пробивным» характером.
Характер: Овны не любят ждать. Если им что-то нужно, они заявят об этом немедленно. Это лидеры с пелёнок, которые легко заражают своими идеями окружающих.
Выбор имени: Овнам подходят энергичные, звучные имена, подчеркивающие их волевой настрой (например, Александр, Марк, Дарья, Ника).
Телец (20 апреля — 20 мая): островок спокойствия.
Тельцы, рожденные в конце апреля, кардинально отличаются от Овнов. Это дети Земли — основательные, миролюбивые и очень настойчивые.
Характер: такой ребенок ценит комфорт, вкусную еду и ласку. Тельцы редко идут на открытый конфликт, но если они чего-то не хотят делать, переубедить их практически невозможно (так проявляется знаменитое упрямство Тельца). Это очень надёжные и творческие натуры.
Выбор имени: Тельцам подходят более мягкие, земные и благозвучные имена, которые уравновешивают их внутреннюю силу — например, Василий, Максим, Мария, Анастасия).
Общая черта «апрельских» детей.
Апрельские дети, независимо от знака Зодиака, обладают удивительной жизнестойкостью. Рожденные в период, когда весна окончательно вступает в свои права, они несут в себе заряд оптимизма. Им часто везет в делах, потому что они умеют искренне радоваться жизни и не пасуют перед трудностями.
Выбирая имя по святцам или прислушиваясь к звездам, помните главное: имя должно нравиться вам и звучать с любовью. Ведь именно ваша любовь — самый сильный оберег для малыша.
Источники: pravmolitva.ru, pravmir.ru.