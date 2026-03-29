Командование Вооружённых сил Украины списывает существенные потери в районе населённого пункта Храповщина в Сумской области на «сердечную недостаточность», сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что на это жалуются родственники украинских солдат.
«Анализ некрологов показал, что в районе села Храповщина существенные потери понёс 1-й батальон 156 омбр ВСУ. Родственники украинских военнослужащих жалуются в соцсетях, что командование отказывается предоставлять какую-либо информацию, а в материалах разбирательства зачастую указывает причину смерти солдата — “сердечная недостаточность”», — говорится в публикации.
Военнослужащие российской группировки войск «Север» продолжают создание полосы безопасности в Харьковской и Сумской областях.
Ранее сообщалось, что в Харьковской области было выявлено и ликвидировано четыре расчёта БПЛА противника, которые наносили удары по мирному населению в Белгородской области.
Также стало известно, что российские военнослужащие ликвидировали укреплённые позиции Вооружённых сил Украины в Запорожской области.