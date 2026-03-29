В Минусинске мошенники втянули школьницу в дропперскую схему

Минусинские полицейские задержали 16-летнюю девушку, подозреваемую в дропперстве. Об этом сообщили в ГУ МВД России по региону.

Как установили полицейские, девушка нашла объявление о работе в одной из социальных сетей и сама подала заявку. Позднее мессенджере с ней связался мужчина и предложил «легальный» заработок. Для этого школьнице необходимо было предоставить работодателю доступ к мобильному приложению банка, где у нее была открыта карта. За это злоумышленник пообещал школьнице вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.

Девушка согласилась. Однако сделка до конца не была совершена, вознаграждения 16-летняя школьница не дождалась, а с ней начали работать полицейские.

В отношении школьницы возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 187 УК РФ. Теперь ей грозит до 3 лет лишения свободы.

