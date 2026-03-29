В Минусинске мошенники втянули школьницу в дропперскую схему

Как установили полицейские, девушка нашла объявление о работе в одной из социальных сетей и сама подала заявку. Позднее мессенджере с ней связался мужчина и предложил «легальный» заработок. Для этого школьнице необходимо было предоставить работодателю доступ к мобильному приложению банка, где у нее была открыта карта. За это злоумышленник пообещал школьнице вознаграждение в размере 10 тыс. рублей.