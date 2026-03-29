В Красноярском крае открыт пожароопасный сезон

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Пожароопасный сезон в регионе начался на юге и западе края.

По погодным условиям специалисты краевого Лесопожарного центра уже патрулируют территории гослесфонда в Краснотуранском, Минусинском, Саяно-Шушенском, Ужурском и Шарыповском лесничествах.

В министерстве природных ресурсов напоминают, что весной большинство лесных пожаров возникает по вине человека. Жителей просят соблюдать правила пожарной безопасности: не сжигать сухую траву и не разводить костры вне оборудованных площадок.

За нарушение требований предусмотрены штрафы: для граждан — до 60 тысяч рублей, для должностных лиц — до 110 тысяч, для юридических — до 2 миллионов рублей. Кроме того, виновники обязаны возместить ущерб и расходы на тушение.

О возгораниях в лесах можно сообщать по телефону прямой линии лесной охраны: 8−800−100−94−00.