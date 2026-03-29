В Ростовской области ожидаются резкие перепады погоды в конце марта

Синоптики Гидрометцентра России предупреждают жителей Ростовской области о значительных изменениях погоды в конце марта. После относительно сухой субботы регион ожидают дожди, туманы и даже грозы.
В воскресенье, 29 марта, погода в Ростове-на-Дону стабилизируется. Ожидается облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер составит 5−10 метров в секунду. Ночью температура воздуха будет держаться на отметке +9… +11 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14… +16.
В области погода будет более влажной: в большинстве районов пройдет небольшой или умеренный дождь, ночью и утром в отдельных зонах ожидается туман. Ночная температура составит +6… +11 градусов, дневная — +11… +16. Как отмечают специалисты, нестабильность связана с перемещением теплого фронта с юга, который приносит влагу из Черного моря.
В понедельник, 30 марта, в Ростове-на-Дону прогнозируется кратковременный дождь. Ветер северный и северо-восточный с порывами 6−11 метров в секунду. Ночью +9… +11, днем +15… +17 градусов.
По области неустойчивость усилится: ожидаются кратковременные дожди, в отдельных районах — дневные грозы. Ночью и утром местами сохранится туман. Ветер разовьется до 6−11 метров в секунду, при грозах порывы могут достигать 15 метров в секунду. Температура ночью составит +6… +11 градусов, днем — +12… +17, местами воздух прогреется до +19.
В Ростовском гидрометцентре обращают внимание на потенциальные риски. Автомобилистам следует быть осторожными из-за тумана, а фермерам — учитывать угрозу внезапных гроз, которые могут повредить ранние посевы в аграрном регионе.
Такая смена погодных сценариев характерна для весенней нестабильности юга России, где влияние Черного моря усиливает конвекционные процессы.