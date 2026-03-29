Макдэвид обошел Кучерова в бомбардирской гонке сезона НХЛ

ОТТАВА, 29 марта. /ТАСС/. Канадский нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид стал единоличным лидером списка лучших бомбардиров регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), обойдя российского форварда «Тампы» Никиту Кучерова.
В домашнем матче против «Анахайма» (4:2) на счету Макдэвида заброшенная шайба и два результативных паса. Капитан «Эдмонтона» довел число очков в сезоне до 124 (42 гола + 82 передачи). В активе Кучерова 121 (40+81) очко.
Ранее ТАСС сообщал, что Кучеров из-за болезни пропустил домашнюю встречу против «Оттавы» (4:2).
