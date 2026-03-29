В Красноярске до конца 2026 года расселят более тысячи человек из аварийного жилья

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В Красноярске до конца 2026 года планируется расселить более тысячи жителей аварийных домов.

Источник: НИА Красноярск

В программу вошли здания на улицах Энергетиков, Армейской, Кутузова, Тимошенкова, Львовской, Семафорной, Добролюбова и других. В том числе будет расселен квартал на улице Краснопресненской.

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский, с октября прошлого года реализуется региональная адресная программа переселения. В нее включены 44 дома в разных районах города. За первые три месяца 2025 года уже переселили 571 человека, в текущем году этот показатель планируется увеличить вдвое. В целом до 2028 года новые квартиры получат более 1,5 тысячи человек. Общий объем финансирования составляет 2,56 млрд рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.

В настоящее время завершается расселение домов на улицах Аральской, Кишиневской, Львовской, Свердловской, Свободной, Станочной, Учумской и Энергетиков. После освобождения здания будут отключены от инженерных сетей и снесены.

Собственники аварийного жилья могут получить денежную компенсацию либо равнозначное по площади жилье в соответствии с Жилищным кодексом РФ.

Кроме того, за счет городского бюджета в этом году планируется расселение домов на улицах Бийской и Новой Зари, сообщили в администрации Красноярска.