В Красноярске до конца 2026 года расселят более тысячи человек из аварийного жилья

Как сообщил исполняющий обязанности заместителя главы города — руководителя департамента градостроительства Александр Навродский, с октября прошлого года реализуется региональная адресная программа переселения. В нее включены 44 дома в разных районах города. За первые три месяца 2025 года уже переселили 571 человека, в текущем году этот показатель планируется увеличить вдвое. В целом до 2028 года новые квартиры получат более 1,5 тысячи человек. Общий объем финансирования составляет 2,56 млрд рублей из федерального, краевого и городского бюджетов.