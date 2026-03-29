WP: Соединенные Штаты готовятся к затяжной наземной операции против Ирана

— Пентагон готовится к многонедельной наземной операции в Иране. Официальные лица рассказали, что любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, которые будут проводиться совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями, — сказано в статье.
Подчеркивается, что по состоянию на 28 марта было неизвестно, будет ли президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимать какой-либо из предложенных министерством войны планов.
Соединенные Штаты Америки и Израиль рассчитывали на быструю операцию против Ирана, но их план провалился. Об этом 27 марта высказался американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.
Наземная операция США в Иране грозит повторением печального опыта вьетнамской войны, из которой Штаты так и не смогли достойно выйти. Об этом ранее высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.