WP: Соединенные Штаты готовятся к затяжной наземной операции против Ирана

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая может затянуться на несколько недель или «пару месяцев». Об этом в субботу, 28 марта, сообщило издание The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

Пентагон готовится к наземной операции против Ирана, которая может затянуться на несколько недель или «пару месяцев». Об этом в субботу, 28 марта, сообщило издание The Washington Post (WP), ссылаясь на источники.

— Пентагон готовится к многонедельной наземной операции в Иране. Официальные лица рассказали, что любая потенциальная наземная операция не будет представлять собой полномасштабное вторжение. Вместо этого она будет включать рейды, которые будут проводиться совместно силами специальных операций и обычными пехотными подразделениями, — сказано в статье.

Подчеркивается, что по состоянию на 28 марта было неизвестно, будет ли президент Соединенных Штатов Дональд Трамп принимать какой-либо из предложенных министерством войны планов.

— Операция может подвергнуть военных США большому количеству угроз — от ударов БПЛА до наземного огня, — говорится в публикации.

Соединенные Штаты Америки и Израиль рассчитывали на быструю операцию против Ирана, но их план провалился. Об этом 27 марта высказался американский политолог, профессор Чикагского университета Джон Миршаймер.

Наземная операция США в Иране грозит повторением печального опыта вьетнамской войны, из которой Штаты так и не смогли достойно выйти. Об этом ранее высказался заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

Узнать больше по теме
Иран: основная информация, история и ситуация в стране
Это ближневосточное государство с богатой историей сегодня играет важную роль в региональной политике, контролирует выход к Персидскому заливу и Ормузскому проливу, а также остается одним из крупнейших производителей нефти и газа. В материале — главное об Иране.
Читать дальше