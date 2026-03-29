Футболист Вагнер Лав забил гол в последнем матче в карьере

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 29 марта. /ТАСС/. Бывший нападающий московского ЦСКА Вагнер Лав, выступающий за бразильский футбольный клуб «Ретро», отметился забитым мячом в последнем матче в профессиональной карьере.
«Ретро» на своем поле обыграл «Сеару» в матче второго тура Копа де Нордесте (3:1). Лав, вышедший на поле с капитанской повязкой, сумел забить на пятой добавленной ко второму тайму минуте, установив окончательный счет встречи.
После финального свистка партнеры по команде несколько раз подняли игрока в воздух. Также ему вручили футболку с номером 422, который означал число голов, забитых им до начала матче против «Сеары».
Лаву 41 год, он перешел в «Ретро» летом 2025 года, команда играет в четвертом по силе дивизионе чемпионата Бразилии. Нападающий также выступал за бразильские «Палмейрас», «Фламенго», «Коринтианс», «Аваи», турецкие «Аланьяспор» и «Бешикташ», датский «Мидтьюланн», «Монако», казахстанский «Кайрат», китайский «Шаньдун Лунэн». С «Коринтианс» форвард выиграл чемпионат Бразилии 2015 года, с «Кайратом» стал чемпионом Казахстана 2020 года и обладателем кубка страны в 2021 году. В составе сборной Бразилии он провел 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.
С 2004 по 2012 год и в 2013 году Вагнер Лав выступал за ЦСКА. В составе команды он провел 259 матчей, забил 124 гола и отдал 53 результативные передачи. С армейцами бразилец трижды стал чемпионом России, шесть раз выиграл кубок страны, в 2005 году Вагнер Лав с ЦСКА стал обладателем Кубка УЕФА, в финальном матче турнира против португальского «Спортинга» (3:1) бразилец забил третий гол красно-синих. Бразилец занимает второе место в списке лучших бомбардиров ЦСКА в истории, уступая только Григорию Федотову, который забил 137 голов.
Ранее ТАСС сообщал, что в ЦСКА намерены организовать прощальный матч для Лава.