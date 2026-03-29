Ричмонд
+8°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Правила медпомощи детям изменили в Нижегородской области

Минздрав РФ впервые с 2012 года обновил порядок оказания медпомощи детям. Из штатных нормативов исключили ряд узких специалистов.

В России вступил в силу новый регламент оказания медицинской помощи детям, об этом сообщил Telegram-канал «Бокал Прессека». Согласно документу, из рекомендуемых штатных нормативов детских поликлиник исключены такие «узкие» специалисты, как нефрологи, аллергологи-иммунологи, эндокринологи, ревматологи, рентгенологи и врачи УЗИ. Новая модель предполагает концентрацию этих ресурсов на базе крупных консультативно-диагностических центров и детских больниц.

Несмотря на исключение из штата, поликлиники смогут привлекать данных специалистов по системе аутсорсинга, заключая договоры с другими медицинскими учреждениями. Таким образом, первичный прием и общая диагностика остаются на уровне районных поликлиник, в то время как специализированная помощь переносится в профильные медицинские хабы.

При этом реформа усиливает административный блок первичного звена. В штатное расписание детских поликлиник официально введены должности операторов контакт-центров, медицинских регистраторов и администраторов. Эти изменения направлены на улучшение логистики пациентов и оптимизацию записи к врачам в условиях новой централизованной системы.

Ранее сообщалось, что правила медобследования призывников меняют в Нижегородской области.