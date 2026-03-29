Народные приметы на 30 марта: чего нельзя делать в день Алексея Теплого?

30 марта христиане вспоминают преподобного Алексия, человека Божия. Согласно преданиям, его отец был римским сенатором, семья никогда не знала нужды. Родители нашли для Алексия невесту, когда он был еще совсем юным. Но молодой человек выбрал для себя другой путь: тайно покинув отчий дом сразу же после свадьбы, он отправился на Восток. Все свои вещи Алексий раздал нуждающимся, а сам 17 лет жил при храме как нищий. После этого истинно верующий решил вернуться домой, но его никто не узнал. Ровно 17 лет над ним потешались слуги, но он все стерпел. Незадолго до того, как уйти в мир иной, Алексий письменно изложил свою историю. Вскоре молящиеся в соборе услышали глас Господень. Он повелел искать Божия человека в доме сенатора. Отец Алексия поспешил к себе, но нашел сына уже бездыханным.
В народном календаре 30 марта — Алексей Теплый. В этот день наши предки радовались весеннему теплу, готовили почву к посадкам и проводили обряды для сохранения молодости и привлечения денежной удачи.
Сегодня мы вспомним запреты и традиции, бытовавшие на Руси, и расскажем, как нужно вести себя 30 марта, чтобы отвести от дома беду и разбогатеть.
Народные приметы на 30 марта: что нельзя делать.
В давние времена считалось, что на Алексия Теплого нельзя уезжать далеко от семьи. Якобы в дальних краях можно потерять деньги или стать жертвой разбойников.
Также 30 марта не разрешалось одалживать кому-либо муку и крупу. Поговаривали, что вместе с этими продуктами из дома уйдет благополучие.
Не стоит браться за рукоделие после заката, так как в жизни все пойдет наперекосяк. В темное время суток не следует и ходить в баню, чтобы с Банником не столкнуться. Наши пращуры верили в этого духа, называя его одним из самых опасных представителей нечисти.
Молодым девушкам, еще не надевавшим подвенечное платье, в старину не советовали меняться украшениями с подружками. Считалось, что из-за этого их судьбы перепутаются, и ни у одной из них не будет семейного счастья.
Также незамужним красавицам воспрещалось грызть семечки. Якобы это станет причиной появления огромного количества веснушек, которые распугают всех женихов.
30 марта, если верить приметам, нельзя шуметь в доме — двигать мебель, греметь посудой и так далее. Громкие звуки разозлят Домового, тогда он отомстит хозяевам и не даст им спать спокойно.
Не следует браниться и выяснять отношения. Конфликт, начавшийся в этот день, затянется на годы.
Поскольку продолжается пост, 30 марта нельзя есть мясо и пить молоко, употреблять алкоголь и устраивать шумные посиделки.
Наконец, запрещается стричься, чтобы вместе с волосами жизнь свою не укоротить.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы на 30 марта: что можно делать.
День наши предки начинали с посещения церкви. Люди молились святому Алексию. Святого было принято просить о помощи в делах мирских и утешении скорбящих.
Традиционно в день Алексея Теплого на Руси собирали березовый сок. Также считалось важным проветрить избу, чтобы ветер «выдул» из жилища все болезни.
30 марта хорошо подходит для стирки. Люди в старину сушили белье на улице. Бытовало мнение, что солнце «зарядит» вещи здоровьем.
Накануне вечером женщины набирали снег во дворе в ведерко и оставляли его в доме, чтобы утром умыться талой водой. Этот ритуал, надеялись они, поможет им сохранить молодость и красоту.
Тем, кто мучается ночными кошмарами, в давние времена советовали вымыть голову 30 марта. Якобы это избавит от дурных сновидений раз и навсегда.
Чтобы привлечь богатство, наши пращуры занимали деньги у самых обеспеченных соседей. Тратить эти монеты или купюры строго-настрого запрещалось. Долг следовало вернуть на растущую луну, но отдавать следовало именно свои деньги, а не соседские. Люди на Руси верили, что так их состоятельный кредитор делится с ними денежной удачей, благодаря чему и в их домах никогда не будет нищеты и голода.
Фото: Алиса AI.
Народные приметы о погоде на 30 марта.
Дождь на Алексея Теплого сулит щедрый урожай этим летом.
Если пошел снег, до середины апреля будет холодно.
Скворцы до сих пор не прилетели? Жаркой погоды в июне не будет.
Именинники 30 марта.
В этот день именины отмечают Алексей, Макар и Павел.