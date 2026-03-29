Народные приметы на 30 марта: чего нельзя делать в день Алексея Теплого?

30 марта христиане вспоминают преподобного Алексия, человека Божия. Согласно преданиям, его отец был римским сенатором, семья никогда не знала нужды. Родители нашли для Алексия невесту, когда он был еще совсем юным. Но молодой человек выбрал для себя другой путь: тайно покинув отчий дом сразу же после свадьбы, он отправился на Восток. Все свои вещи Алексий раздал нуждающимся, а сам 17 лет жил при храме как нищий. После этого истинно верующий решил вернуться домой, но его никто не узнал. Ровно 17 лет над ним потешались слуги, но он все стерпел. Незадолго до того, как уйти в мир иной, Алексий письменно изложил свою историю. Вскоре молящиеся в соборе услышали глас Господень. Он повелел искать Божия человека в доме сенатора. Отец Алексия поспешил к себе, но нашел сына уже бездыханным.