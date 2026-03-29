На здоровье, любовь и достаток: какие существуют пасхальные приметы

В 2026 году празднование Светлого Христова Воскресения, или Пасхи выпадает на 12 апреля. На Руси к этому празднику привязывали множество примет, которые дошли до наших дней. Они связаны с самыми разными сферами жизни — от любви и финансов до погоды и здоровья. Какие существуют пасхальные приметы — в материале «Вечерней Москвы».
Приметы в пасхальную ночь:
В ночь на Воскресение Христово нельзя спать, иначе можно проспать свою удачу. Если в пасхальную ночь набрать родниковой воды, то она излечит многие болезни и подарит красоту. Если в пасхальную ночь небо звездное, то куры снесут много яиц. К тому же это сулит заморозки. В народе считалось, что в ночь на Светлое Воскресение можно пообщаться с душами усопших родных, если прийти на кладбище.
Приметы погоды:
Если на Пасху идет дождь, то и вся весна будет дождливой. Если в праздничный день на небе видны темные тучи, но дождя нет, то это сулит прохладное лето. Ливень в Воскресение Христово — летом будут хорошо расти все травы, включая сорняки. Если в Светлое Воскресение морозно, то стоит ждать теплое и длинное лето, а если холодно и на следующий день, то лето также будет солнечным и сухим. Если в первый вторник после Пасхи стоит ясная погода, то лето будет дождливым, но урожайным. В Воскресение Христово все небо в облаках — летом жары не будет. Если в Светлое Воскресение или в день перед ним гроза, то осень придет поздно и будет теплой. А если всю неделю перед Пасхой грозы не было, то осень будет прохладной и дождливой. В Воскресение Христово выпал снег — год будет удачным. Если накануне Светлого Воскресения холодно, то мороз будет еще семь дней. На Пасху солнечно — лето будет жарким и урожайным.
Приметы на деньги:
Брать деньги в праздник нужно левой рукой, а отдавать правой. На Пасху нельзя трогать деньги грязными руками. В Страстную неделю нельзя брать и давать в долг, иначе можно понести убытки. Богатый пасхальный стол привлечет в жизнь финансовое благополучие. Проводить уборку в Воскресение Христово нужно особым образом: мыть и чистить предметы необходимо по часовой стрелке, а комнату убирать от углов к центру — это также приведет к удаче в финансовом плане. В Светлое Воскресение нельзя выносить мусор из дома — это к убыткам. Крошки, оставшиеся после праздничного застолья, нужно собрать и бросить вслед гостям — тогда они вернутся и денег принесут. Также можно накормить этими крошками птиц. Проснуться на Пасху с первыми лучами солнца — к достатку. После пасхального богослужения следует подать бедным милостыню и поделиться с ними крашеными яйцами — это тоже приведет к достатку.
Приметы на любовь, отношения и семью:
Кто во время пасхального застолья обнаружит у себя в тарелке насекомое — получит до конца года предложение руки и сердца. Пение кукушки слышно — к удачному замужеству или пополнению в семье. Если девушка на Пасху угостится 12-ю разными куличами от разных хозяек, то ее в скором времени ждет долгий и счастливый брак. Если у девушки чешется бровь — значит, скоро она познакомится с будущим мужем, а если чешутся губы — значит, скоро будет предложение руки и сердца или свадьба. Чешется локоть — любимый вспоминает. Если проспать утреннее богослужение — брак будет неудачным. Если из всех птиц слышно только ворон — грядет расставание. Во время пасхальной службы девушки говорили: «Воскресенье Христово, подари жениха холостого».Если провести свадьбу в первое воскресенье после Пасхи, то это приведет к счастливому браку. Если бездетной паре поставить на праздничный стол маленькую тарелку с куличом и яйцом, то в ближайших год у них родится ребенок. Если пара на Пасху поцелуется под деревом — будет до конца жизни жить душа в душу. Ребенок, рожденный на Светлое Воскресение, всю жизнь будет здоров и удачлив.
Приметы на здоровье:
Если на Пасху поставить в детской комнате веточку вербы, то это обезопасит ребенка от болезней. Если человек встречает праздник больным, то умывание чистой водой из ручья и колодца поможет «смыть» все болезни. Кто во время Светлой седмицы зазвонит в колокола, тот весь год здоровым будет. Если соседи по столу стукнуться пасхальными яйцами, то у хозяина уцелевшего яйца весь год будет улучшаться здоровье.
Приметы на удачу и благополучие:
Увидеть рассвет в пасхальный день — к удачному году. Считается, что чем раньше встанешь, тем удачливее будешь в делах. Если испечь куличи и покрасить яйца специально для неимущих, то год будет благополучным. Если перекрестить ребенка освященным яйцом, то это защитит его от сглаза. Если съесть освященное яблоко и загадать желание, то оно обязательно исполнится. Если положить монету на пасхальное яйцо, которым обмениваешься с другим человеком, и постараться ее не уронить, то это притянет удачу. Чтобы привлечь удачу или избавиться от «черной полосы» в жизни, нужно съесть только верхушку от кулича.
