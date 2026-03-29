На здоровье, любовь и достаток: какие существуют пасхальные приметы

Если на Пасху идет дождь, то и вся весна будет дождливой. Если в праздничный день на небе видны темные тучи, но дождя нет, то это сулит прохладное лето. Ливень в Воскресение Христово — летом будут хорошо расти все травы, включая сорняки. Если в Светлое Воскресение морозно, то стоит ждать теплое и длинное лето, а если холодно и на следующий день, то лето также будет солнечным и сухим. Если в первый вторник после Пасхи стоит ясная погода, то лето будет дождливым, но урожайным. В Воскресение Христово все небо в облаках — летом жары не будет. Если в Светлое Воскресение или в день перед ним гроза, то осень придет поздно и будет теплой. А если всю неделю перед Пасхой грозы не было, то осень будет прохладной и дождливой. В Воскресение Христово выпал снег — год будет удачным. Если накануне Светлого Воскресения холодно, то мороз будет еще семь дней. На Пасху солнечно — лето будет жарким и урожайным.