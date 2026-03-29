Панические атаки и боли. Эксперты объяснили, чем опасен дефицит гормонов

Учёные рассказали, как можно повысить свой уровень счастья. Всё дело в контроле гормонов и нейромедиаторов, от которых зависит степень удовлетворённости жизнью. В том числе поднять настроение можно с помощью правильной еды. Подробнее — в материале сайта perm.aif.ru.
Сам себе диагност.
Специалисты Пермского Политеха считают, что базовый уровень счастья — это ощущение благополучия, которое испытывает довольный своей жизнью человек. Можно легко выяснить, относитесь ли вы к таковым.
«Если человек размышляет о том, счастлив ли он, скорее всего, это не так. Когда ты на самом деле доволен жизнью, то не ведёшь дневники, не практикуешь самоанализ, спокойно относишься к сложностям», — отмечает к. м. н., старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» ПНИПУ Валерий Литвинов.
Не секрет, что общий фон самочувствия создаётся гормонами и нейромедиаторами. За ощущение счастья отвечают: дофамин, серотонин, окситоцин, эндорфины и гамма-аминомасляная кислота (ГАМК). Их выработку можно стимулировать.
«Во многом за регуляцию гормонов и нейромедиаторов в ответе эндоканнабиноидная система. Она связана с поиском и употреблением пищи, — рассказывает Валерий Литвинов. — Если учесть, что пищевое поведение лежит в основе психической активности человека, она играет значимую роль в формировании настроения. Эндоканнабиноидная система следит за тем, чтобы гормонов и нейромедиаторов не было слишком много или мало, выполняя функцию торможения».
Таким образом в организме сохраняется баланс.
Улучшить фон.
Если говорить о дофамине, то он обеспечивает в головном мозге ощущение от предвкушения какого-то результата, мотивацию. Чрезмерное количество приводит к возбуждению психики с двигательной или эмоциональной реакцией.
Депрессия снижает уровень дофамина. Поддержать его помогут не искусственные стимулы наподобие сладостей и соцсетей, а регулярные физнагрузки, здоровый сон в темноте, такие продукты питания, как яйца, курица, рыба, бобовые. Также важны простые естественные радости и регулярные физнагрузки.
Кстати, дефицит дофамина лежит в основе синдрома дефицита внимания и гиперактивности.
«А серотонин вырабатывается из аминокислоты триптофана, которую мы получаем с пищей. Его нехватка может проявляться головными болями, мигренью, вялостью, беспокойством, бессонницей, паническими атаками и т. д. Кроме того, человека с низким уровнем серотонина часто тянет на сладкое, — говорит к. ф. н., доцент кафедры “Химические технологии” ПНИПУ Екатерина Баньковская. — Триптофан есть в ананасах, орехах, шоколаде».
Самый лёгкий путь повысить уровень окситоцина (он подавляет гормоны стресса) — обнять кого-нибудь, поиграть с домашним животным, поговорить с кем-то по душам и т. д.
«Интересно, что выброс стимулируют также добрые дела, чувство благодарности к другим людям», — отмечают учёные.
Эндорфины смягчают боль и защищают психику. Чтобы поднять их уровень, нужно посмотреть комедию, принять контрастный душ, заняться йогой или хобби, съесть немного шоколада и т. д.
А ГАМК снижает возбуждение, выравнивает настроение, расслабляет мышцы.
«Выработке способствуют практики, успокаивающие ум: медитации, глубокое дыхание животом, неспешные прогулки. Также помогут тёплая ванна, травяной чай», — добавляют учёные.
Чтобы сохранялся баланс гормонов и нейромедиаторов, важно вести здоровый образ жизни: бывать на дневном свету (в этом случае вырабатывается серотонин), а спать в темноте (для восстановления ЦНС), побольше двигаться, полноценно питаться.