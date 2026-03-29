Гол Капризова не спас «Миннесоту» от поражения в матче НХЛ с «Бостоном»

ВАШИНГТОН, 29 марта. /ТАСС/. «Миннесота» проиграла «Бостону» со счетом 3:6 в гостевом матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В составе победителей заброшенными шайбами отметились Эндрю Пик (2-я минута), Павел Заха (15, 57), Виктор Арвидссон (31) и Элиас Линдхольм (44, 60). У проигравших отличились Кирилл Капризов (35), Матс Цуккарелло (48) и Райан Хартман (54).
Для Капризова это 39-й гол в регулярном чемпионате. Он занимает второе место в списке лучших снайперов среди российских игроков. Его опережает только форвард «Тампы» Никита Кучеров, который 40 раз поразил ворота соперников.
«Миннесота» занимает 3-е место в турнирной таблице Центрального дивизиона, набрав 94 очка в 74 матчах. «Бостон» располагается на 4-й позиции Атлантического дивизиона с 90 очками после 73 игр. В следующем матче «Миннесота» в ночь на 3 апреля по московскому времени примет «Ванкувер». «Бостон» 30 марта сыграет в гостях против «Коламбуса».
