Пермский «Молот» близок к вылету из серии плей-офф Кубка Чемпиона России

Пермский «Молот» проиграл третий матч подряд «Горняку-УГМК» в серии плей-офф ⅛ финала Кубка Чемпиона России. После двух поражений в Верхней Пышме команда уступила в Перми.
На этот раз «Молот» проиграл в овертайме со счетом 1:2 (0:1, 0:0, 1:0, 0:1). В составе пермяков рекордные 6 тыс. болельщиков порадовал Шлыков, у «Горняка» отличились Демидович и Борисов.
Для продолжения борьбы за почетный трофей ВХЛ «Молоту» в четвертом матче 30 марта необходима только победа. Встреча вновь состоится в Перми. В Верхней Пышме на льду соперника пермяки уступили 1:2 и 2:3.
Помимо «Горняка» в серии-плей-офф по три победы одержала «Югра» в матчах с «Барсом», а также «Магнитка» — с «Торпедо-Горький».