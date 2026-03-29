На Чукотке стартовала традиционная гонка на собачьих упряжках

Гонку «Надежда» четвертый год подряд посвящают героям СВО.

МОСКВА, 29 марта. /ТАСС/. Почти 600 км из села Инчоун в село Лорино пройдут каюры гонки на собачьих упряжках «Надежда» на Чукотке, которая стартовала 29 марта. Об этом ТАСС сообщили в оргкомитете состязания.

«Четвертый год подряд “Надежда” посвящена героям СВО. Каждый из этапов носит имя одного из погибших в спецоперации жителей Чукотки. Упряжки пойдут через села Уэлен, Лаврентия, Лорино и Янракыннот. Затем на маршруте поселок Провидения и самая дальняя точка — село Сиреники. На обратном пути каюры пройдут Провидения, село Новое Чаплино, Янракыннот и финишируют в Лорино, пройдя порядка 600 км», — рассказали организаторы.

Победителя гонки ждет 1 млн рублей. Финиш при благоприятных погодных условиях состоится 8 апреля.

Первая международная межконтинентальная гонка на собачьих упряжках «Надежда» состоялась в 1991 году. Соревнование соединило две страны — США и Россию. Маршрут прошел сначала по территории Аляски от Нома до Уэльса, затем по территории Чукотки от села Уэлен до Анадыря.

